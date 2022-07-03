2022/07/03 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العد التنازلي..واعتبارًا من 16 يناير/ كانون الثاني 2023، سيتعيّن على زوار البندقية، المدينة الجوهرة المتربعة على عرش السياحة الإيطالية، دفع رسم دخول للحصول على امتياز التجوّل بشوارعها وجزرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البندقية تكشف تفاصيل رسوم الدخول للسياح..لن تبقى مجانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البندقية تكشف تفاصيل رسوم الدخول للسياح..لن تبقى مجانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).