من أسرة واحدة.. إصابة 4 إسرائيلين في حادث

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أربعة إسرائيليين من أسرة واحدة بينهم طفلين في حادث خطير في مدينة العقبة في الأردن، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد.

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