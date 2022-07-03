مناطق غرب الانبار تدق ناقوس الخطر جراء نقص الطحين

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، ان ناقوس الخطر بدأ يدق المناطق الغربية جراء النقص الحاصل بمادة ” الطحين” في الاسواق المحلية جراء توقف وزارة التجار عن ضخ هذه المادة الى وكلاء المواد الغذائية .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “وزارة التجارة لم تجهز وكلاء المواد […]

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