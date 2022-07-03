وزير الخارجية الايراني: طهران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية وتعزيز وتوسيع العلاقات مع مصر

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن “طهران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية، وتعزيز وتوسيع العلاقات مع مصر”.وخلال لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، أمس السبت، شدد حسين أمير عبد اللهيان على أن “القضية الفلسطينية … Readmore

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