الكاظمي مستغرباً: كيف يمكن للحكومة ان تقدم الخدمات دون وجود موازنة؟

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان الحكومة مرت بظروفاً صعبة، حيث كان لها عامان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة.وتسائل … Readmore

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