افتتاح عدد من شوارع منطقة البلديات شرقي بغداد

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، عن افتتاح عدد من الشوارع في منطقة البلديات شرق بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيه من قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، افتتح اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع عمليات بغداد شوارع منطقة البلديات ضمن قواطع مسؤولية اللواء".

وأضافت، أن "افتتاح الطرق والأزقة الفرعية المغلقة وإزالة التجاوزات يأتي بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية تنفيذاً لتوجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية واستجابة لمناشدات المواطنين وفي إطار دعم المؤسسات الخدمية وتخفيف الزخم المروري".

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