بوساطة عراقية.. ايران تعلن قبولها بتطبيع العلاقات مع السعودية

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الايراني امير عبد

اللهيان، اليوم الأحد، قبول بلاده

بتطبيع العلاقات مع السعودية.

واشار عبد اللهيان الى "الرسالة التي

حملها رئيس الوزراء العراقي من

السعودية الى ايران قائلا : نقول في

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