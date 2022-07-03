244 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي من الحوالات الخارجية

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، من الحوالات الخارجية أكثر من 244 مليون دولار في مزاد العملة.

كما أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 264 مليوناً و1561 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 244 مليوناً و1561 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 20 مليون دولار.

بالإضافة إلى ان 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 120 شركة توسط.

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