خارطة جديدة بمسار العاصفة الغبارية في العراق.. إندفاع صوب هذه المحافظات

2022/07/03 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، خارطة جديدة بمسار العاصفة الغبارية في العراق.

وكتب عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، أن "غباراً متوسطاً وكثيفاً يجتاز صلاح الدين وجنوب نينوى ويؤثر حاليا في اجواء العاصمة بغداد والانبار وواسط ومناطق من مدن الفرات وجنوب غرب البلاد".

واضاف ان "الغبار سيندفع خلال الساعات القادمة نحو باقي مدن الفرات الاوسط والجنوب ببطئ بشدة اقل، والتي يسودها غبار خفيف حاليا".

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