2022/07/03 | 15:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 3 تموز 2022 القوات الامنية تعتقل 16 متهم من تجار ومروجي المخدرات في...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



الاستخبارات تحبط عملية تهريب للوقود في هيت أولاً على المسلة.

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