لماذا فشل التنوير ونجحت الظلامية في الجزائر؟ - حميد زناز

2022/07/03 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز لم تظهر الظلامية مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية التسعينات كما يبدو لأول وهلة بل هي نتيجة لسلسلة طويلة من المناورات السياسية واستمرار الضبابية الإيديولوجية لدى من حكموا الجزائر منذ الاستقلال.



فالفيس- الجبهة الإسلامية للإنقاذ- هو في الحقيقة الابن الشرعي للأفلان - حزب جبهة التحرير الوطني- ، الحزب الواحد الذي حكم تحت مظلته من استولوا على الحكم بالقوة سنة 1962.



هؤلاء الذين لم يكن يجمع بينهم سوى ......





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