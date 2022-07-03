2022/07/03 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب قبل وقت قصير جدا من بدء قمة الناتو في مدريد، وافقت تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.



وتحت رعاية السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون على مذكرة ثلاثية.وقال ستولتنبرغ "يسعدني أن أعلن أننا توصلنا إلى اتفاق يمهد الطريق لانضمام السويد وفنلندا"، موضحا أن فنلندا والسويد وافقتا على ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف ليس غريب على أصحابه / ديمقراطية الغرب تتخلى عن قضايا الشعوب العادلة مجددا - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف ليس غريب على أصحابه / ديمقراطية الغرب تتخلى عن قضايا الشعوب العادلة مجددا - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).