9 لجان للعراق في الاتحاد العربي للعبة الجودو

2022/07/03 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل العراق، اليوم الاحد, على عضوية 9 لجان في الاتحاد العراقي للجودو.وقال نائب رئيس اتحاد الجودو عدي الربيعي في بيان مقتضب إن “العراق حصل على عضوية 9 لجان من اللجان العاملة في الاتحاد العربي للجودو”.وانطلقت اجتماع المكتب التنفيذي في الاول من تموز وتختتم يوم غد الاثنين.وكان الربيعي قد وصل عمان […]

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