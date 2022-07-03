التقرير اليومي لشهر تموز.. التعليم توجه الجامعات والكليات بالإستعداد لامتحانات السادس الاعدادي

2022/07/03 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 3 تموز 2022 التعليم توجه الجامعات والكليات بالإستعداد لامتحانات السادس الاعدادي الاتحادية تعلن...

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التعليم توجه الجامعات والكليات بالإستعداد لامتحانات السادس الاعدادي أولاً على المسلة.

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