2022/07/03 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أفادت إدارة شرطة سوران، بأن شاباً من اهالي ناحية خليفان بأربيل عثر على مبلغ مالي، ويعيده إلى مالكه وهو سائح من بغداد.وقالت إدارة شرطة سوران أمس، إن “سائحاً من أهالي بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب من أربيل يعيد 28 ألف دولار لسائح من بغداد المركز الخبري الوطني.

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