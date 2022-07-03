نائب: الحشد الشعبي اقوى من أي وقت مضى ولن نسمح بالتجاوز عليه

2022/07/03 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الأحد، أن الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح لبعض الجهات المساس به وإثارة الرأي العام ضده.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال مردان في حديث لوكالة /المعلومة/ أن “الحشد وقادته اقوى من أي وقت مضى بوجه […]

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