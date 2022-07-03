إفتتاح الطرق والأزقة الفرعية المغلقة في منطقة البلديات شرقي العاصمة

2022/07/03 | 15:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، افتتاح عدد من الشوارع في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إنه “بناءً على توجيه قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق صالح ناصر العامري، افتتح اللواء الثاني الفرقة الأولى/ شرطة اتحادية، بالاشتراك مع عمليات بغداد، شوارع منطقة البلديات ضمن قواطع مسؤولية اللواء”.

وأضافت، بحسب البيان، أن “افتتاح الطرق والأزقة الفرعية المغلقة وإزالة التجاوزات يأتي بالتنسيق مع الدوائر الأمنية والخدمية”، مؤكدة “تنفيذ توجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية واستجابة لمناشدات المواطنين وفي إطار دعم المؤسسات الخدمية وتخفيف الزخم المروري”.

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