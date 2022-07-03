2022/07/03 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن لندن تحاول إيجاد ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود لتصبح جهة تشرف على كافة عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي لغمت أوكرانيا المياه حولها.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: بريطانيا تبحث عن ذريعة لإرسال سفنها الحربية إلى البحر الأسود المركز الخبري الوطني.

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