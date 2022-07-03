2022/07/03 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

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وكالة الاستخبارات: القبض على 16 متهماً من تجار ومروجي المخدرات وضبط 5 عجلات محملة بادوية مهربة في بغدادتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات منفصلة استندت لمعلومات وجهود استخبارية عالية الدقة، من إلقاء القبض على 16 متهماً بنقل وترويج وتجارة المخدرات بمناطق مختلفة في العاصمة بغداد، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات التعاطي وعدد من الاسلحة.حيث تمت احالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.كما تمكنت مفارز الوكالة أيضاً من ضبط 5 عجلات محملة بكميات كبيرة من الأدوية المهربة والقت القبض على سائقيها ،فضلًا عن القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة محملة بادوية مجهولة المصدر والنوعية في بغداد.وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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