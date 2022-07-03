الكرملين: الغرب يراهن على استمرار الصراع

2022/07/03 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الغرب يراهن اليوم على استمرار الصراع في أوكرانيا، تحت قيادة الولايات المتحدة، ولا يُسمح للأوكرانيين حتى بالتفكير والتحدث عن السلام.وأضاف بيسكوف في تصريحات لقناة روسيا 1: “حاليا تراهن الدول الغربية بقوة على استمرار الحرب.وهذا يعني أن الدول الغربية بقيادة واشنطن، لا تسمح للأوكرانيين بالتفكير […]

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