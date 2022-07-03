“من باكو” مباحثات عراقية إيرانية بشأن الملفات المشتركة بين البلدين

2022/07/03 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بحث نائبا رئيسي البرلمان العراقي ومجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عبد الرضا مصري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد، التقيا على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الإنحياز (NAMPN) المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، الى أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية.

وأضاف “نحن نقدّر المواقف السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية والإيجابية الجيدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة”.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، خلال اللقاء، على مبدأ حسن الجوار والأخوة بين البلدين، مضيفاً “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما السلام والاستقرار في المنطقة، وقد جعلت سياستها مبنية على أساس توسيع العلاقات مع دول الجوار”.

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