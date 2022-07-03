"لن يكون أميركيا".. إعلان إسرائيلي بشأن فحص رصاصة شيرين أبو عاقلة

2022/07/03 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء إعلان الناطق باسم الجيش ران كوخاف لإذاعة الجيش، بعدما أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر للأميركيين، وليس الإسرائيليين، لفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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