2022/07/03 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كش دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية الرياض، الاحد 3 تموز 2022، عن زيارة مرتقبة...

ظهرت المقالة الوكالة الألمانية: الكاظمي يزور الرياض مجددا لترسيخ التقارب بين ايران والسعودية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الألمانية: الكاظمي يزور الرياض مجددا لترسيخ التقارب بين ايران والسعودية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الألمانية: الكاظمي يزور الرياض مجددا لترسيخ التقارب بين ايران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).