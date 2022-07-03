2022/07/03 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، 3 تموز، 2022، عن تلاعب وهدر للمال العام في ذي...

ظهرت المقالة تلاعب وهدر للمال العام في ذي قار والديوانية بقرابة 8 مليار دينار أولاً على المسلة.

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