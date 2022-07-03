العثور على جثة امرأة في سامراء

2022/07/03 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة امرأة في نهر دجلة بمدينة سامراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة امرأة في نهر دجلة في احدى القرى القريبة من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".واضاف انه "تم تسليم الجثة الى الجهات المختصة دون الكشف عن المزيد من ملابسات الحادث".

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