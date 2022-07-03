2022/07/03 | 16:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NxVUU7nzXRc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ بغداد لوان نيوز: وزارة الكهرباء أكدت حصول زيادة في إنتاج الطاقة لمواجهة ارتفاع حرارة الصيف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ بغداد لوان نيوز: وزارة الكهرباء أكدت حصول زيادة في إنتاج الطاقة لمواجهة ارتفاع حرارة الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).