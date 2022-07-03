العراق استورد من الاردن بـ70% من الاموال التي باع بها نفطه إلى المملكة

2022/07/03 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

جاء العراق بالمرتبة الاولى كاكثر الدول استيرادا من الاردن، وبينما بلغت قيمة استيراداته نحو 135 مليون دولار، مثلت مايقارب 22% من مجمل صادرات الاردن خلال النصف الاول من العام.

وقالت الغرفة في إن “صادرات تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 424 مليون دينار، مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي”.

واضافت ان “الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 97 مليون دينار، ومصر 62 مليون دينار، فالسعودية 43 مليون دينار، ودولة الامارات 41 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار”.

ويساوي الدينار الأردني حوالي 1.4 دولاراً امريكياً، مايعني ان العراق استورد من الاردن بنحو 135 مليون دولار خلال النصف الاول من العام، ومن المفترض ان ترتفع مجمل استيرادات العراق من الاردن خلال 2022 نحو 270 مليون دولار، اي اكثر من ربع مليار دولار.

واشارات الغرفة الاردنية الى ان “قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 191 مليون دينار، والصناعية 119 مليون دينار، والزراعية 65 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 29 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة”.

وبينت ان “غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة”.

بالمقابل حصل العراق من الاردن على 32 مليون دولار خلال شهر حزيران جراء تصدير النفط، واذا ماقورنت هذه الاموال لـ6 اشهر مع ما استورده العراق من الاردن، فسيكون العراق قد صدر نفطًا للاردن بـ192 مليون دولار خلال 6 أشهر، بالمقابل استورد بـ135 مليون دولار، اي ان استيرادات العراق من الاردن قضمت 70% من ايرادات العراق جراء تصدير النفط للاردن، وبعبارة اخرى استورد العراق من الاردن بـ70% من ايراداته القادمة من الاردن.

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