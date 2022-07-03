2022/07/03 | 16:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، آسو فريدون المسلة – متابعة...

ظهرت المقالة الاتحاد الكردستاني: لقاء بين طالباني وقاآني أولاً على المسلة.

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