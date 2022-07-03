ربّات البيوت والحق في التّأمين الاجتماعي - حسن إسماعيل

2022/07/03 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_إسماعيل يعرض على مجلس النواب في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يتمثل بإضافة فصل جديد (فصل سابع) إلى الباب الرابع من القانون المذكور، بعنوان: “الأحكام العامة للـتأمين على ربات البيوت برقم المادة (44) مكرراً، تنص على أنه (يجوز لربّات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع (6%) على أساس فئة الدخل الشهري ال ......





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