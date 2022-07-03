خلية الإعلام الأمني : إحباط تهريب وقود في بالانبار

2022/07/03 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت الاستخبارات العسكرية عملية تهريب للوقود في قضاء هيت بالانبار ، كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٢٩ وقوه من شرطة هيت والفوج ذاته من احباط عملية تهريب ٣٦٠٠٠ لتر من مادة النفط الاسود محملة بشاحنة حوضية ( صهريج) بقصد تهريبها من الانبار الى محافظة اخرى، كما وجاءت عملية الضبط بعد نصب كمين محكم في منطقة سريدية بقضاء هيت.



وقد تم تسليم الشاحنة وسائقها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

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