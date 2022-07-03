2022/07/03 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب بليغ ابو كلل ‏الإطار التنسيقي يتحمّل المسؤولية الأولى عن تشكيل حكومة ناجحة، ولديه...

ظهرت المقالة الاطار يتحمل مسؤولية تشكيل حكومة ناجحة: الناس سيدعمونكم أولاً على المسلة.

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