“وضعت الإحداثيات فقط” السفارة الامريكية في موسكو تزيل العنوان من موقعها الإلكتروني

2022/07/03 | 16:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أزالت السفارة الأمريكية في موسكو العنوان من موقعها الإلكتروني ووضعت بدلا منه الإحداثيات فقط.

ولم تبلغ السفارة، التي كان عنوانها في السابق زقاق بولشوي ديفيلتينسكي 8، عن أسباب التغييرات.

مع ذلك، يبقى العنوان السابق موجودا على صفحة السفارة في “فيسبوك”.

يذكر أنه تم تغيير اسم المنطقة التي يقع بالقرب منها مقر السفارة، إلى “ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية”، وأصبح ذلك الآن هو العنوان الرسمي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

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