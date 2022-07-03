إخلاء ضواحي سيدني تحسبا لتكرار الفيضانات المدمرة بعد أمطار غزيرة

2022/07/03 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت السلطات الأسترالية آلاف السكان بضواحي سيدني إلى إخلاء منازلهم، اليوم الأحد، بعد تسبب الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الفيضانات فيما وصفته السلطات بحالات طوارئ تهدد الحياة.وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من صعوبة الطقس جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح، التي تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، على طول ساحل المدينة […]

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