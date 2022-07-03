ألمانيا تسحب الآلاف من سيارات “تسلا”

2022/07/03 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، أنها ستسحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي “واي” و”3″، بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.وقالت الهيئة التنظيمية “كيه.بي.إيه” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة “إي-كول”، التي تستخدم […]

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