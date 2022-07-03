2022/07/03 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، إحباط عملية تهريب للوقود في قضاء هيت بالانبار.وقالت الخلية في بيان، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات قيادة عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب 36 ألف لتر من النفط الأسود في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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