رسميًا: مصر تعلن مصرع سيدتين في هجوم لسمكة قرش.. وتغلق شواطىء بالبحر الأحمر

2022/07/03 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية رسميًا مصرع سيدتين نتيجة هجوم لسمكة قرش في أحد المنتجعات السياحية جنوبي مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

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