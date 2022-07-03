2022/07/03 | 16:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/03 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).