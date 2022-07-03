2022/07/03 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب نبيل جعفر المرسومي لقد حملت الورقة البيضاء ، مقدمات واضحة للإجراءات المطروحة والمزمع...

ظهرت المقالة العودة المعقدة لسعر الصرف القديم أولاً على المسلة.

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