2022/07/03 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lj-IxGXnJ8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيُطلع بن سلمان اليوم على نتائج زيارته لإيران وموقف طهران من المفاوضات مع الرياض) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيُطلع بن سلمان اليوم على نتائج زيارته لإيران وموقف طهران من المفاوضات مع الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).