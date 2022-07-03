إيران ترحب برسالة الكاظمي بشأن العلاقات مع السعودية

2022/07/03 | 16:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان الأحد 3 تموز 2022، قبول بلاده بتطبيع...

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