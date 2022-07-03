2022/07/03 | 16:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب قاسم الشمري يقال عندما تخطو داخل المعلب فإنك تقضي تسعين دقيقة ولكن التسعين...

ظهرت المقالة العراق ما بين التسعين الدقيقة وصافرة الحكم أولاً على المسلة.

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