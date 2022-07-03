الاعرجي يؤكد على أهمية وضع قضية الكرد الفيليين ضمن إطارها الصحيح

2022/07/03 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يستقبل وفدا من التحالف العراقي للكرد الفيليين —————— استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، وفدا من التحالف العراقي للكرد الفيليين، برئاسة الشيخ أسد الله الفيلي.ورحب الأعرجي بوفد الكرد الفيليين، وبحث معهم آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، واستمع إلى إيجار عن واقعهم ومتطلباتهم.وأكد الأعرجي، على أهمية وضع قضية الكرد […]

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