اكثر من مليون سائح دخل اربيل خلال 6 اشهر 25% منهم أجانب.. اربيل تستعد لعيد أضحى “استثنائي”

2022/07/03 | 16:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستعد محافظ أربيل لاستقبال اعدادا كبيرة من السائحين بالتزامن مع عيد الاضحى، فيما وجهت ادارة المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لدخول واستقبال السياح، في الوقت الذي شهدت المحافظة ارتفاع بنسبة السائحين خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

وووجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بمؤتمر صحفي بتقديم كافة التسهيلات لدخول واستقبال السياح وضمان فتح المرافق السياحية والمطاعم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

وشدد على أن ذبح الأضاحي يكون في المجزرة الرسمية حصراً حيث سيكون العمل فيها لـ14 ساعة خلال اليوم ويمنع الذبح في الأحياء والطرق.

وأعلنت وزارة السياحة والبلديات في حكومة إقليم كردستان توافد 1,117,395 سائحاً إلى أربيل بينهم 238,531 أجنبياً خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ 15% عن العام الماضي.

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