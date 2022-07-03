2022/07/03 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت تربية الكرخ الثانية أسماء ومواقع المراكز الامتحانية للسادس الإعدادي:

🔻 الفرع الأدبي

https://drive.google.com/file/d/1VPBCQcTLBdUQLYmUNMxVQM0yGFtfGBen/view?usp=drivesdk

🔻 الفرع العلمي الاحيائي

https://drive.google.com/file/d/1VLa98HPDtDwwsUcCZRJtkoXWXmcP_YeB/view?usp=drivesdk

🔻 الفرع العلمي التطبيقي

https://drive.google.com/file/d/1VNWUtykYqsKrstTqhkkLjWmYpnx5DmIj/view?usp=drivesdk

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