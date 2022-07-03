محكمة تحقيق الموصل تنشر اعترافات متهمين بحادثة حريق الغابات

2022/07/03 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صادقت محكمة تحقيق الموصل الايسر، اليوم الاحد، على اعترافات متهمين اثنين من المتورطين بحادثة حريق غابات الموصل في 29 من حزيران الماضي.

وقال بيان لرئاسة محكمة استئناف نينوى، تابعته (بغداد اليوم) إن "محكمة تحقيق الموصل الايسر صدقت اعترافات متهمين إثنين احدهما بالغ والاخر حدث معترفين بارتكاب جريمتهم بحرق غابات الموصل".

وأوضك البيان أن "المتهمين اعترفا بارتكاب جريمة الحريق بعد رهان بينهما على امكانية حرق الغابات وبعد خروجهما من المسبح".

وتابع البيان أن "قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما وفق المادة342 من قانون العقوبات العراقي".

وأشارت المحكمة إلى أن "اعترافات المتهمين بينت عدم وجود اي دوافع سياسية وحسب ماجرى تناقله حول الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وانما الجريمة كانت جنائية وهي الحريق العمد بعد ضبط لقطات فيديو للمتهمين وثقا فيها ارتكاب جريمتهما".

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