اليابان.. جهاز “ثوري” لمواجهة الجو الحار

2022/07/03 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرف اليابان كونها أم التكنولوجيا الحديثة، ومرة أخرى، لم تخيب الظن عندما تعلق الأمر بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الحر، باستخدام التكنولوجيا.وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية “سوني”، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج.وأنتجت “سوني” جهاز حراري يمكن ارتداؤه داخل […]

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