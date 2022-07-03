وزارة الكهرباء تصدر اعماما الى الشركات حول احتساب كلف تثبيت العقود على الملاك “وثيقة”

2022/07/03 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، اعماما الى الشركات حول احتساب كلف تثبيت العقود على الملاك الدائم.

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