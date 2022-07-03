السيد الصدر يدعو الى صلاة موحّدة في مدينة الصدر

2022/07/03 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى اقامة صلاة موحدة في مدينة الصدر، في الخامس عشر من شهر تموز الحالي.

واشار الصدر في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، الى أن “دعوته هي جزء من العودة الى أيام الله تعالى”.

وأوضح أن “صلاة الجمعة الموحّدة ستقام في مدينة الصدر لعموم صلوات الجمعة في العراق، بمناسبة إقامة أول صلاة جمعة في الكوفة من قبل الشهيد المرجع محمد الصدر”.



وحدد السيد الصدر تأريخ إقامة الصلاة الموحّدة في مدينة الصدر بتأريخ الخامس عشر من شهر تموز الحالي.

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