كردستان: تحصي اعداد السواح خلال النصف الأول من 2022

2022/07/03 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 238,531 سائحا أجانبياً.

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