مدرس يزيف صوراً عارية لامرأة رفضت الزواج منه في مصر

2022/07/03 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت محكمة مصرية استئنافا تقدم به مدرس شهر بزميلته عبر تزييف صور عارية لها ولصقها في بعض الشوارع على مرأى من الناس.وأوضح موقع صحيفة “المصري اليوم” أن المحكمة الإدارية العليا- دائرة الفحص قد أيدت حكما بإيقاف ذلك المدرس عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وأمرت المحكمة بمصادرة الكفالة […]

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